"Grande Fratello Vip", il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Lunghi baci in apnea nella piscina della casa del "GF Vip" per ottenere il budget per la spesa settimanale. Alfonso Signorini chiama Miriam Catania ed Elisabetta Gregoraci a cimentarsi nella prova. Piepaolo Petrelli si autocandida per partecipare alla sfida con Elisabetta Gregoraci.

I due si baciano sott'acqua ma non riescono a superare la prova. "Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa", rilancia Signorini. I due accettano e si lasciano andare a lungo bacio.