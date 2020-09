Mario Balotelli al "Grande Fratello Vip": "Guai a chi tocca Enock"

"Senza togliere nulla agli altri miei fratelli, Enock è cresciuto con me, è mio amico, è il mio sangue". Mario Balotelli si collega nella Casa del "GF Vip" per fare una sorpresa al fratello Enock Barwuah e aggiunge: "Guai a chi me lo sfiora, guai a chi gli rompe le scatole".

"Riguardo quello che è successo mi hai scioccato, io non avrei reagito così e tu sei stato un signore". Balotelli commenta così la vicenda che ha coinvolto il fratello e Fausto Leali che ha pronunciato la parola neg*o per indicare il colore della pelle di Enock, durante un discorso all'interno della Casa. "Secondo me nel mondo non esistono molti razzisti, il problema è l'ignoranza", ha concluso il calciatore.