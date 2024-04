"Isola dei Famosi", segui la sesta puntata live

Il giallo dello spray "rubato" da Artur

Questa settimana il leader Artur è stato spodestato dopo che i naufraghi hanno scoperto che aveva "rubato" lo spray anti-mosquitos. E sull'Isola esplode la polimeria. In collegamento Joe Bastianich attacca Artur: "Quando un leader ruba delle cose degli altri deve essere eliminato dal reality, sei una persona di basso livello. Sarà il pubblico a decidere, tu pensi solo a stesso, non hai lo spirito per stare sull'isola". Artur si difende: "Non ho mai rubato nulla, lo spray era in borsa... da leader a criminale è un attimo. Ho la coscienza pulita, non ho rubato niente". Stranamente nello zaino di Khady, che si è avvicinata molto ad Artur, è stato trovato il secondo spray.