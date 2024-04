L'avvicinamento tra Khady e Artur

Molti hanno notato l'avvicinamento tra Artur Dainese e Khady Gueye. I due sono stati spesso visti in grande sintonia e molto vicini, sorridenti e complici. Anche Sonia Bruganelli lo ha fatto notare nel corso della quinta puntata, facendo intendere che quella del giovane modello sarebbe in realtà una strategia: "Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur, che è entrato facendo i bastian contrario, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo probabilmente e adesso cerca la relazione con Khady. Si sta avvinando a Khady in maniera palese", aveva detto l’opinionista.