Sorpresa al "Gf Vip", per Myriam Catania arriva il fidanzato Quentin

Lacrime di gioia, parole romantiche e sguardi d'amore fanno da cornice alla sorpresa che Quentin Kammermann ha riservato alla compagna Myriam Catania.



Durante la puntata del "Grande Fratello Vip" in onda venerdì 9 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato la linea della vita dell'attrice, organizzando poi un piacevole incontro nel giardino della casa.



"Ti amo tanto - ha esordito Quentin - Da quando sei entrata, tu mi sorprendi sempre. Hai un grande coraggio, devi capire la quantità di amore che stai dando lì fuori. Voi state dando veramente un sacco di amore alle persone".



E aggiunge: "Ti ricordi il mito di Orfeo ed Euridice. Lui non poteva voltarsi, io ho giurato che non ti bacio, e per me è difficile". Parole che emozionano anche gli altri concorrenti del reality.