"GF Vip", Valeria Marini e Sossio Aruta sono i nuovi concorrenti

Valeria Marini e Sossio Aruta sono ufficialmente due nuovi concorrenti del "Grande Fratello Vip". La showgirl era già entrata nella Casa più spiata d'Italia nelle scorse settimane, senza però riuscire a incontrare le simpatie di alcuni inquilini come Antonella Elia, Antonio Zequila e la sua storica rivale in amore Rita Rusic.

Primo ingresso, invece, per il calciatore Sossio Aruta, conosciuto già per l'esperienza nel reality calcistico "Campioni - il Sogno" e poi diventato famoso grazie alla sua storia con Ursula nel corso del trono over di "Uomini e Donne" e, in seguito, a "Temptation Island Vip".