"Isola dei Famosi", Daniele Radini Tedeschi abbandona

Il momentaneo abbandono

Prima della sesta puntata, Daniele era stato costretto ad abbandonare l'Isola per alcuni accertamenti medici. Dopo tre giorni di assenza, però, il concorrente era tornato in spiaggia e ha elaborato nuove strategie per stravolgere gli equilibri dell'Isola. Il suo spirito sovversivo è più attivo che mai: ha confessato ai naufraghi di voler rubare le loro scorte di cibo e di voler mettere la loro pazienza a dura prova. "Son tornato nella mia incertezza e gli ho trovati male". Sonia, invece, si mostra più scettica: "Non è molto credibile". Infastidito dalle parole di Sonia, Daniele spiega di aver intrapreso questa avventura per dare una svolta momentanea alla sua vita: "Ho scelto di venire qui per togliermi dal dolore che ho la mia vita reale... Io sono un vinto che tornerà a essere vinto".