"GF Vip", Clizia squalificata per le frasi su Buscetta: "Chiedo scusa a chi lotta contro la mafia"

Clizia Incorvaia è stata ufficialmente squalificata dal "Grande Fratello Vip". La produzione ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dell'ex moglie di Francesco Sarcina, dopo le frasi gravi pronunciate all'indirizzo di Andrea Denver: "Pentito, Maledetto, sei un Buscetta".

Interpellata da Alfonso Signorini, Clizia ha voluto spiegare cosa l'abbia spinta a pronunciare affermazioni del genere: "In quel momento ho perso il senno, chiedo scusa a tutte le famiglie e alla mia. Non so perché ho detto quella cretinata. Voglio andare fuori", si è scusata.

"Offendi chi ha messo in pericolo la sua vita e quella dei familiari, Ed è ancora più grave detto da te che sei siciliana. Abbiamo cercato una giustificazione ma sei indifendibile", ha replicato Signorini.