"Gf Vip", Licia Nunez in lacrime: "Ogni figlio gay meriterebbe una madre come la mia"

"Ogni figlio gay meriterebbe una madre come la mia che, a 75 anni, mi augura la felicità, qualunque essa sia". Si commuove Lucia Nunez, durante l'ultima puntata del "GF Vip", dopo aver letto le parole della lettera scritta dalla mamma.

"Quando sono andata via di casa - confida l'attrice ad Alfonso Signorini - è stato un momento molto difficile per mia madre". Licia racconta il periodo di forte sofferenza vissuto in famiglia quando, per anni, ha dovuto fare i conti con il timore delle scelte affrontate sia da un punto di vista professionale che sentimentale.