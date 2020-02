"GF Vip", Andrea Montovoli riabbraccia la madre | Lei: "Sono orgogliosa, resisti" 

“Sono orgogliosa, resisti", sono le parole di Angela, la madre di Andrea Montovoli che prima registra un videomessaggio per il figlio e poi entra nella Casa del "Grande Fratello Vip" per abbracciare Andrea che, nella puntata precedente, ha condiviso con il pubblico del reality le difficoltà affrontate nel passato: dalla morte prematura del padre al carcere, fino alla passione per il teatro.

Non riesce a trattenere le lacrime Andrea quando vede la mamma che lo abbraccia forte. "Lui è stato bravo - racconta la madre di Andrea ad Alfonso Signorini - ci ha aiutato e ci ha dato subito forza dopo la scomparsa del padre. Anche con sua sorella è sempre stato bravissimo", conclude Angela.