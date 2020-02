"GF Vip", il passato buio di Andrea Montovoli: "Il teatro in carcere era il mio svago"

"Questa storia è come un mostro che tenevo dentro da 17 anni". Andrea Montovoli si confida e al "GF Vip" riesce a raccontare i suoi anni più bui. "Dopo la scomparsa di mio padre, nel 1997, sono entrato in brutti giri", l'attore rivela di essere finito in carcere e spiega come sono stati quei sei mesi: "Il teatro era il mio svago".

"La persone possono sbagliare, ma grazie a quell'errore sono riuscito a perseguire il mio sogno", Montovoli racconta ad Alfonso Signorini di come si è avvicinato a quello che oggi è il suo mestiere e la voglia di rappresentare un esempio per tutti.

Quando il conduttore gli chiede se vuole spiegare a tutti cosa è successo 17 anni fa, lui non ha voluto proseguire. "Sto elaborando tante cose in questi giorni, e per il momento non me la sento di dire altro", ha concluso l'attore.