"GF Vip", nella Casa entrano tre nuove concorrenti 

Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati sono le nuove concorrenti del "Grande Fratello Vip". Entrate durante la dodicesima puntata del reality di Canale 5, le tre ragazze si aggiungono agli altri concorrenti anche se il loro futuro è incerto. "Siete ufficialmente entrate a far parte del gioco - ha annunciato Alfonso Signorini - ma solo più in là vi svelerò quale sarà il vostro futuro".

Teresanna Pugliese ha 31 anni e ha partecipato tre volte a "Uomini e Donne". In passato ha avuto una relazione con il modello Francesco Monte e, attualmente, è sposata e ha un bambino. Ha dichiarato di "non essere una persona facile" e di essere entrata nella Casa per "riuscire a smascherare qualche donna, come la leader: Adriana Volpe".

Asia Valente è una giovanissima blogger campana, classe 1997. Diventata famosa anche per alcune foto pubblicate su Playboy, ha dichiarato di voler far "svegliare" Andrea Denver

Infine, ha solo 20 anni la bolognese Sara Soldati. Modella da 122mila follower su Instagram, Sara ha annunciato che non le piacciono "i belli, ma le persone interessanti come Antonio Zequila".