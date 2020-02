"Grande Fratello Vip": Serena eliminata, Pago e Licia Nunez in nomination

"Grande Fratello Vip", i momenti clou della dodicesima puntata Da video 1 di 26 Da video 2 di 26 Da video 26 di 26 Da video 26 di 26 Da video 26 di 26 Da video 26 di 26 Da video 26 di 26 Da video 26 di 26 Da video 26 di 26 Da video 10 di 26 Da video 11 di 26 Da video 12 di 26 Da video 13 di 26 Da video 14 di 26 Da video 15 di 26 Da video 16 di 26 Da video 17 di 26 Da video 18 di 26 Da video 19 di 26 Da video 20 di 26 Da video 21 di 26 Da video 22 di 26 Da video 23 di 26 Da video 24 di 26 Da video 25 di 26 Da video 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

ANTONELLA CONTRO PATRICK - Sotto la lente di ingrandimento finisce la lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, cominciata con una discussione banalissima. Un filmato ripercorre la lite tra i due concorrenti e dimostra che lo spintone dell'ex gieffino alla coinquilina non c'è mai stato. I due hanno un' accesa discussione e volano parole forti. Mentre lui la accusa ("Antonella è disonesta"), Signorini butta benzina sul fuoco: "Le immagini dimostrano che lo spintone non c'è stato". Patrick: "Mi ha rivolto parole terribile lei e la sua amica. È una bugiarda". Antonella: "Sei pazzo, dovresti farti ricoverare". Nella casa sale la tensione: Antonella Elia piange disperata per il trattamento e per la contestazione del pubblico. Signorini rimprovera Patrick: "Con lei non devi avere questo atteggiamento", ed esorta Antonella a essere meno provocatrice. Fernanda Lessa: "La donna che considerate tanto fragile mentre non ascoltavate mi ha detto ‘Brasiliana pazza, ti spezzo in due'". Anche se la Elia nega, Fabio Testi conferma di avere sentito. Antonella denuncia: "Questa crocifissione contro di me è orrenda".

PAGO CONTRO FERNANDA - L'altra lite scoppiata nel reality vede contrapposta la coppia Pago e Serena Enardu contro Fernanda Lessa. Pago ha detto delle cose contro Fernanda che non sono piaciute al marito dell'ex modella che entra nella Casa per confrontarsi proprio con il cantante sardo. Intanto Pago è deciso: "Non è la prima volta che Fernanda si intromette nella mia storia con Serena. Si è scusata già una volta e ho accettato le sue scuse. Poi ha ripreso a sputare veleno". Nell'incontro vis-à-vis, Luca dice all'altro: "Ti sei permesso di minacciare fisicamente mia moglie, hai detto che volevi eliminarla e ho deciso di intervenire. Ti stimavo ma questa cosa mi ha dato profondamente fastidio". Ma Signorini interviene per spiegare che"Pago ha detto che intendeva eliminare Fernanda, ma "non intendeva fisicamente".

ELIMINAZIONE - Dopo la chiusura del televoto, il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare la Casa questa sera è Serena Enardu.

SORPRESA PER PAOLO CIAVARRO - Paolo si prepara ad abbracciare i suoi genitori che gli fanno una sorpresa entrando nella Casa. "Sono fiero di te da sempre, stai vivendo il tuo momento. Sei fuori dalle strategie, stai vivendo la vita vera", gli dice il padre, Massimo Ciavarro. Poco dopo li raggiunge anche Eleonora Giorgi: "C'è stato un sabato del Festival di Sanremo, cambio canale e vedo te che baci una ragazza bionda e bella. Mi sono vergognata e da quel momento non posso più guardare il Gf perché state sempre a baciarvi".

LE 3 NEW ENTRY - Signorini annuncia ai vipponi l'ingresso di tre nuove potenziali inquiline, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

SERENA IN STUDIO - Dopo l'eliminazione, Serena Enardu arriva in studio e prova a giustificare la sconfitta: "Nella Casa è entrata la mia storia con Pago e quello mi ha penalizzato. Per me ho vinto perché sono entrata per lui, perché era malinconico. Volevo che lui non avesse alcun peso. Adesso sono felice perché so che lui è sereno. Il nostro futuro è insieme". Signorini le chiede se si sposeranno, Serena risponde sicura: "Spero di sì".

LIASON NEL PASSATO DI ADRIANA VOLPE E ANTONIO ZEQUILA? - Le rivelazioni della scorsa puntata hanno lasciato con l’amaro in bocca Antonio che non ha nascosto la delusione per le dichiarazioni di Adriana; la showgirl ha negato di avere avuto un flirt con l’attore che durante la scorsa settimana aveva raccontato proprio di aver conosciuto e frequentato Adriana all’inizio della sua carriera, quando ancora era una modella. Adriana continua a sostenere di non aver avuto un flirt con il coinquilino mentre lui ribadisce le sue affermazioni aggiungendo dettagli al suo racconto. “C'è qualcosa che non torna” commenta Alfonso, anche Wanda interviene: “Secondo me tutti e due dicono solo parte della verità,” dice l'opinionista cercando di provocare una reazione nei diretti interessati ma Adriana non smentisce, né conferma.

NOMINATION - A differenza delle altre puntate, chi sarà nominato verrà eliminato nella puntata di venerdì prossimo. Sono immuni Clizia, Fernanda, Adriana, Antonella, Zequila, Denver, Montovoli e Patrick. "Gli immuni potranno fare le loro votazioni nel Confessionali mentre gli altri palesi”, annuncia una voce. Pago e Licia sono i nominati.





LE RIVELAZIONI DI ANDREA MONTOVOLI - Andrea, che negli scorsi giorni ha raccontato un aspetto inedito e doloroso della sua vita, viene invitato nella stanza dei led. Dopo la morte del padre è entrato in brutti giri. "Mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la testa, faccia a terra e mi è passata la vita davanti. Quando mi hanno messo le manette ho capito che ero salvo", racconta. Il ragazzo poi confessa: "Dopo sei mesi di reclusione ho capito che volevo fare l'attore, il teatro era uno dei pochi momenti di svago che avevo in carcere".