Al "Grande Fratello Vip" Andrea è deluso dalla fidanzata

Dopo la puntata nella Casa del "Grande Fratello Vip" si tirano le somme. Andrea Montovoli è deluso dal fatto di non aver ricevuto nessuna sorpresa dalla fidanzata, neanche dopo la lettera che le ha scritto, e si isola dal gruppo. "Scusate ma non brindo, sono così. Non mi devo fare delle aspettative, evidentemente doveva andare cosi”, dichiara un po' sconfortato.

L’attore ritorna sull’argomento con Paola, nelle settimane trascorse in Casa tra i due si è costruito un buon rapporto di amicizia e scambio reciproco. Andrea ribadisce la delusione per il mancato gesto da parte della compagna ma Paola lo interrompe e, parlandogli in maniera schietta, gli espone il suo punto di vista: se continuerà a non voler condividere nulla della sua relazione all’esterno sarà molto difficile ricevere sorprese durante questo percorso

"Grande Fratello Vip", i momenti clou dell'undicesima puntata Da video 1 di 19 Da video 19 di 19 Da video 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 19 di 19 10 di 19 11 di 19 12 di 19 13 di 19 14 di 19 15 di 19 16 di 19 17 di 19 18 di 19 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

"È una scelta che abbiamo fatto, non è del mondo dello spettacolo” afferma Andrea spiegando di non volerla esporre a tutta la pressione mediatica che ne deriverebbe. “Se sarà lo faccio una volta uscito” continua l’attore. “Tieni i denti stretti, non è facile” prova a consolarlo Paola che condivide con il compagno d’avventura una situazione sentimentale analoga “a me hanno fatto una sorpresa dopo un mese e mezzo” dice provando a spiegare come anche per lei non sia semplice gestire la lontananza dal fidanzato Federico Rossi.



I due compagni d’avventura continuano a scambiarsi esperienze e impressioni, l’attore sembra rincuorato e anche il clima di festa generale contribuisce a spazzare via, almeno per il momento, delusione e lontananza.