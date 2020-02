Al "Grande Fratello Vip" le coppie vecchie e nuove festeggiano San Valentino

Nella casa del Grande Fratello Vip si festeggia San Valentino. C'è chi come Pago e Serena ci stanno riprovando e chi come Clizia e Paolo si stanno conoscendo. Poi ci sono gli amori lontani, come quelli della Nunez, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe... Bene, il Gf ha dato l'opportunità ai concorrenti di scrivere una lettera d'amore, anche a chi non ha una persona che l'aspetta...

"Comunicato Ufficiale: VIP, è San Valentino! Grande Fratello vi dà la possibilità di scrivere lettere per i vostri amori… fuori o dentro la Casa! Prendete carta e penna e scrivete le vostre lettere. Fate parlare il vostro cuore!. Per i single, la lettera può essere anche per un amore immaginario o per una lei che non vi corrisponde”.

Patrick ironizza subito e si rivolge alla Nunez: “Licia dettami una lettera o scrivo a Zequila”, mentre Andrea sottolinea: "Non è una cosa semplice, io ci metterò del tempo, ci devo pensare bene".

Non solo. Il GF mette alla prova i Vip con il Kiss Freeze: "Quando sentirete suonare le note di 'Kiss me' dovrete baciare la persona più vicina a voi fino alla fine della musica; smack".

Quando parte la canzone di Sixpence None the Richer ecco una serie di baci lunghi e appassionati. Ma Fernanda non è d'accordo: "Io non bacio nessuno in bocca però".

TI POTREBBE INTERESSARE: