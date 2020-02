"Grande Fratello Vip", scatta il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia è da sola in giardino a parlare sotto le coperte con Paolo: "Io non capisco mai quando scherzi o quando dici il vero", gli dice, alludendo alc comportamento ambiguo del giovane. Paolo allora, avvicinandosi sempre di più al volto della coinquilina, risponde: "Che odio quando fai così, non mi capisci proprio, questa sera sono stato molto eloquente a modo mio" e Clizia sorridendo aggiunge: "Quanto ti piace recitare questa parte dell’incompreso".

Tra loro la complicità è palpabile e Paolo, stringendo a sé Clizia, sussurra: "Sono giunto ad una conclusione e spero di non sbagliarmi" e poi la bacia improvvisamente. Lei, senza indugiare, si lascia andare fra le braccia di lui.

Paolo poi, guardandola negli occhi, le accarezza il viso dicendo: "Preferivi le parole? Non credo di voler uscire da questa coperta fino a domani" e lei risponde: "Non parlo più, ma adesso come facciamo, dimmi che dormono tutti". "Io vado a dormire con la coperta in testa, sicuro inciampo", scherza Ciavarro. Poi rimangono a lungo abbracciati ma sui lunghi silenzi la passione ha la meglio e si baciano nuovamente.

