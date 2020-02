"Grande Fratello Vip", Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sotto la coperta insieme nella notte stellata

Una nuova coppia sta nascendo nella Casa del "Grande Fratello Vip"? Nella notte Paolo, raggiungendo il giardino, porge in regalo a Clizia una piccola -C- modellata con l’argilla dicendo: “Guarda cosa ti ho fatto”, mentre la compagna d’avventura, visibilmente stupita per il gesto del coinquilino, risponde sorridente: “Ma che carino, grazie è davvero bellissimo”. Ciavarro, con un velo di imbarazzo, aggiunge “Vieni qui con me, non puoi andare a dormire perché non ho sonno”, invitando la giovane a sedersi vicino a lui per guardare le stelle del cielo di Cinecittà...