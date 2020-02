Al "Grande Fratello Vip" Licia fa da cupido tra Clizia e Paolo

L'amore è nell'aria nella casa del " Grande Fratello Vip ". Licia, dopo aver parlato a lungo con Paolo Ciavarro in giardino, raggiunge Clizia nella camera da letto: “Si è aperto molto con me, mi piacciono i suoi modi e credo alla sua sincerità”. La bella siciliana, mostrandosi particolarmente incuriosita, domanda: “Ti ha detto qualcosa della mia frequentazione? Secondo me si è frenato molto”.

L’attrice allora, raccontando delle sue confidenze con Paolo, racconta: “Sai io non sono coinvolta come te, quindi sono riuscita a parlarci in modo tranquillo e disinteressato, è come nel film 'Le parole che non ti ho detto'. Parla della difficoltà del genere umano di aprirsi e palesare la propria parte interiore. Di come invece riesca ad aprirsi con chi non esplora la tua anima, diventa tutto più semplice”.

“Io gli ho fatto le domande per te e lui mi ha dato delle risposte importanti, forse sapendo che te le avrei raccontate, ci sono le persone che si aprono più facilmente con una persona esterna piuttosto che con la diretta interessata”, continua Licia.

È sempre più evidente che l’amicizia fra Clizia e Paolo sta crescendo fra momenti di complicità e tante parole non dette, chissà se proprio Licia riuscirà a fare da tramite fra i veri pensieri dei due.

