"Grande Fratello Vip", una notte di passione per Pago e Serena 

Dall'ingresso nella Casa del "Grande Fratello Vip" di Serena Enardu, per Pago il sole è tornato a splendere. Ma non solo per lui. Anche la bella sarda si è subito dimostrata entusiasta e i due fidanzati si sono ritrovati più... appassionati che mai in una notte da ricordare, tra effusioni e baci...

Pago e Serena hanno dormito nella Capsule hotel e, stando a quanto rivelano i microfoni e le telecamere ad infrarossi i due non hanno sprecato nemmeno un minuto della loro prima notte insieme. Effusioni, abbracci, sospiri e un gran movimento sotto le lenzuola. Passione alle stelle insomma per i due piccioncini di "Temptation Island", decisi, a quanto pare, a rimettersi seriamente insieme.

Al risveglio a mente fredda però il cantautore prova ad affrontare a situazione con l’imprenditrice digitale “Non voglio passare quello che ho passato l’altra volta” le dice in tono serio.

Già in nottata il cantautore ha fatto capire di essere disposto a riavvicinarsi a Serena ma ripartendo da zero per non ricadere nei vecchi schemi “poi quello che succederà succederà”. Serena lo ascolta attenta senza perdere nemmeno una parola del suo Pago, come ha avuto modo di spiegare già a Clizia a il suo obiettivo è ricostruire il suo rapporto con il cantautore.

I due passano molto tempo a chiacchierare mentre si scambiano dolci effusioni; dopo mesi di separazione hanno molte cose da chiarire. La presenza di Serena isolerà il cantautore dal resto del gruppo o affiancherà il suo percorso dando a Pago la forza di cui ha bisogno?