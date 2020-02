"Grande Fratello Vip", Pago bacia Serena: "Se rimani sto meglio"

"Se rimani me la passo meglio". Poi Pago bacia Serena. Nella Casa del Grande Fratello Vip l'arrivo della Enardu sconvolge gli equilibri. Soprattutto quello del cantante. Dopo la fine della loro storia d'amore a "Temptation Island" lei ha chiesto scusa per il "tradimento" e sta cercando in tutti i modi di riconquistarlo. Ce la farà?

Pago e Serena si guardano a lungo. Cercano di recuperare. Lei spiega a Clizia le motivazioni che l’hanno portata a entrare in Casa: "Per me era più no che sì, lui ha dimostrato di voler riflettere da solo. Questa settimana ho visto che sentiva di più la mia mancanza".



Clizia parla quindi della sua storia: "Il mio è stato visto come un tradimento, ma io no l’ho tradito. Ci siamo allontanati". Il gesto di Serena ha spiazzato Pago, riuscirà a riconquistarlo?

