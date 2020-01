Un nuovo ingresso al "Grande Fratello Vip": Serena Enardu

In prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con "Grande Fratello Vip" , il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Serena Enardu entra nella Casa di “Gf Vip”. È passato un mese e Pago continua a parlare e a pensare a Serena. Appena si vedono i due si toccano e si baciano: sono pronti a riprovarci.

ADRIANA CONTRO RITA- Durante la settimana Rita Rusic e Adriana Volpe sono state protagoniste di diverse liti. Ma Rita non è l'unica ad avercela con Adriana, anche la Elia si è sentita manovrata da lei: "Se lei si faceva i fatti suoi invece di farmi fare pace con Fernanda, non avrei votato Rita".

DUE LEADER NELLA CASA - Nella Casa si sono formate due fazioni, capeggiate da Zequila e Pago. Questo ha innescato una serie di reazioni a cascata che hanno destabilizzato gli equilibri del gruppo, come lo scontro tra Michele Cucuzza e Andrea Montovoli. "Cuccuzza è uno stratega, non me l'aspettavo. Bisogna giocare ad armi pari, altrimenti ci organizziamo tutti", il pensiero di Paola.

IL BACIO TRA PAGO E SERENA - Dopo un mese i "isolamento" Pago incontra di nuovo la sua ex Serena Enardu ed è bacio al primo sguardo. L'amore tra i due è palpabile e la permanenza di lei nella Casa potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire.

UNA SORPRESA PER PAOLO CIAVARRO - Grande sorpresa per Paolo Ciavarro. Il giovane sta vivendo al massimo l’esperienza del reality e sembra essere sempre più legato da una bella amicizia – almeno per ora - a Clizia Incorvaia. Stasera avrà modo di abbracciare la madre, Eleonora Giorgi. Avranno modo di parlare anche di questo rapporto speciale che si è instaurato con la biondina compagna d’avventura?

CHI USCIRA' DALLA CASA? - Lunedì scorso sono finiti al televoto Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa? Non mancheranno altre sorprese e nuove nomination...