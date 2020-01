"Grande Fratello Vip", per Licia Nunez... "è arrivato il momento di un figlio"

Tempo di confidenze nella Casa del "Grande Fratello Vip" . Dopo uno spuntino pomeridiano Licia Nunez e Barbara Alberti si concedono qualche riflessione e si prendono un momento lontano dagli altri inquilini per raccontarsi un po’. È Licia che sente il bisogno di sfogarsi e rivela a Barbara il suo grosso desiderio: quello di diventare madre.

L’attrice racconta di aver espresso questa volontà alla sua fidanzata prima di entrare nella Casa. “Mi sento pronta per questo passo e glielo ho detto”, commenta Licia. Un passo importante, lo definisce l’inquilina, un momento che in passato l’ha fatta molto soffrire.

"Lei non se lo aspettava", continua Licia: "Ma io lo meditavo già da tempo. Una progettualità...". L'attrice aggiunge però che la confessione è avvenuta in un momento di particolare stress per entrambe: "Le ho detto: guardami, ascoltami, devi imparare a vedere oltre e a riconoscere le mie esigenze...". Ma tutto questo è accaduto prima che Licia entrasse nella Casa e il confronto fra le due donne su un tema così delicato sarà ripreso solo quando sul "Grande Fratello Vip" si spegneranno le luci della ribalta.