"Grande Fratello Vip", Valeria regina della Casa tra riti propiziatori e biancheria intima in freezer

Come un ciclone, Valeria Marini è entrata nella Casa del " Grande Fratello Vip ". scombinando tutti i piani. Dopo aver affrontato un doppio faccia a faccia con Antonella Elia e Antonio Zequila, la showgirl ha sorpreso tutti gli altri concorrenti sostenendo di essere una nuova coinquilina. In realtà rimarrà solo alcuni giorni. Intanto si è già resa protagonista di alcune situazioni, tra consigli e atteggiamenti, figlie del suo carisma da diva senza tempo.

Accaldata all'interno della Casa, la Marini ha regalato ai "vipponi" alcuni preziosi suggerimenti per mantenersi sempre freschi: "Metto la biancheria in freezer. Lo faccio quando ci sono 40 gradi ad esempio", rivela tra i sorrisi generali.

Poi durante un pasto, al momento del brindisi ha illustrato i passaggi essenziali del suo rito per far avverare tutti i desideri: "Fai cadere l'ultima goccia della bottiglia nel bicchiere e poi fai così" soffiando sul collo della bottiglia. "E la butti via", conclude, in un'atmosfera sospesa di adorazione collettiva.

