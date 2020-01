"Grande Fratello Vip", tra Rita e la Volpe sono scintille: "Fai la maestrina con Magalli, non con me" 

Il giorno dopo la puntata, nella casa del " Grande Fratello Vip " aleggia un po' di tensione. In particolare Rita sembra nervosa e, durante una discussione pacata, attacca in maniera ficcante Adriana Volpe che le stava spiegando perché l'aveva votata. "Guardami mentre ti parlo" le dice la conduttrice e la Rusic reagisce: "Finché si scherza io scherzo, se devi fare la maestra con me vai a farla con Magalli"

Tutto nasce mentre la Rusic sta parlando con Cucuzza e la Volpe delle nomination fatte la settimana scorsa. Secondo lei questa cosa "ha creato uno sconquasso". Adriana non è d'accordo e viene allo scoperto. "Se posso dire la verità io ti ho votato ma non è che adesso mi incisto su di te. Se tu passi le nomination e domani possiamo nominare sia uomini che donne...". E qui accade il patatràc. La Rusic, all'apparenza poco interessata a ciò che Adriana le sta dicendo, si gira verso Cucuzza e la Volpe la riprende: "Se magari mi guardi mentre ti parlo non è che faresti male...".

La reazione di Rita è veemente. "Guarda che non sono obbligata, tu non puoi obbligare la gente a fare ciò che vuoi perché non sei la maestra - le dice piccata -. Questo tono da maestrina a me non piace. Finché si scherza io scherzo con tutti però se tu mi devi fare la maestra come a scuola falla con Magalli, e non con me, a rompermi i co....i". La Volpe incassa con un "uuuuhhh" ironico, quasi a fingere paura per questa reazione e poi decide di andare oltre con nonchalance. "Vabbè, allora parlo a Cucuzza".

Benché sul momento non abbia reagito, Adriana non ha digerito la reazione di Rita e più tardi, parlando con Patrick, Paolo e Andrea, racconta l'accaduto. Montovoli prova a trovare una giustificazione alle parole della Rusic. "Io credo che tra Valeria e i vari casini della settimana abbia accumulato una situazione di stress particolare...".

