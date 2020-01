"Grande Fratello Vip", Carlotta Maggiorana in lacrime: "Non ce la faccio più"

Nella scorsa puntata di "Grande Fratello Vip" Carlotta Maggiorana si è salvata dall'eliminazione vincendo al televoto con Ivan Gonzalez. Ma adesso vorrebbe fuggire dalla Casa. L'ex Miss Italia, infatti, è entrata in crisi e si è lasciata andare a una crisi di pianto. "Non ce la faccio più - ha detto disperata -, mi manca l'aria, mi manca la mia famiglia. Se devo stare due mesi così non ce la faccio". E Fernanda ha provato a consolarla.