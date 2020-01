"Grande Fratello Vip", Barbara Alberti in ospedale

Il canale ufficiale del "Grande Fratello Vip" ha annunciato che "Barbara Alberti è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico". Nell'ultima puntata era stata duramente attaccata da Alfonso Signorini e dopo la diretta era crollata, manifestando la volontà di lasciare il reality: "Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere", aveva detto.