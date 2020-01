"Grande Fratello Vip", Licia Nunez disperata dopo essere stata lasciata: "Non ho mai mancato di rispetto a Barbara"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip ", Licia Nunez è ancora sconvolta per il messaggio ricevuto in puntata dalla fidanzata Barbara Eboli , che ha voluto mettere fine alla loro storia d'amore con un post su Instagram. Nella suite si confida con i coinquilini dicendo: "Poteva venire a confrontarsi, dopo una storia come la nostra non mi aspettavo di ricevere solo un post". Gli amici cercano di consolarla, ognuno a modo suo.

Rita Rusic, cercando di confortarla, dice: "Probabilmente non ama esporsi in televisione, secondo me ha voluto metterti in guardia, se uno ti lascia perché si sente ferito, vuol dire che c’è ancora una possibilità". Anche Michele Cucuzza, dubbioso sul comportamento di Barbara, aggiunge: "Forse è un equivoco, deve aver interpretato male un tuo gesto" mentre Paolo Ciavarro esclama: "Ci possono essere dei ripensamenti ma non ci si comporta in questo modo, io diventerei pazzo".

Una volta tornata nella Casa, l'attrice rimane sveglia a confidarsi con Clizia Incorvaia: "Che botta, non posso mai stare serena, io credevo che nella Mystery ci fosse una sorpresa". L'influencer risponde: "Potrebbe anche essere che lei ti ha visto piangere per il tuo passato con Imma e che ci sia rimasta male, forse ha accumulato" ma Licia è inconsolabile: "Una settimana fa mi ha mandato la lettera, abbiamo sempre parlato di cose importanti, di andare a vivere insieme, io non le ho mai mancato di rispetto".

L’attrice sembra molto confusa e, senza trattenere le lacrime, esclama: "La cosa peggiore è che non posso rispondere, non so neanche di che gesto parla, non ho fatto niente". Clizia prova a farla riflettere: "Ci può stare che lei abbia travisato qualcosa, ma lasciati il passato alle spalle ora".

