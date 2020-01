"Grande Fratello Vip", settima puntata tra emozioni e sorprese

In prima serata su Canale 5 va in onda il settimo appuntamento con il " Grande Fratello Vip ", il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Valeria Marini varca nuovamente la Porta Rossa per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Protagonisti anche tre “superboy” che entrano con il solo obiettivo di far capitolare le "vippone". Barbara Alberti nel frattempo torna tra i suoi compagni dopo aver momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a un controllo medico...

"Colpo di scena" è la parola d'ordine della puntata, come annuncia Signorini in apertura. Confermato l'ingresso nella Casa di Valeria Marini e di tre uomini misteriosi. Sarà svelato il mistero legato a Barbara Alberti, che è uscita dalla Casa in questi giorni perché aveva avuto un malore. Il televoto per questo è stato annullato. Nessuna eliminazione è prevista quindi per questa puntata.

L'ENTRATA DI VALERIA MARINI - Antonella Elia viene convocata in una delle camere da letto per accogliere la nuova inquilina Valeria Marini. L'incontro è subito esplosivo. Antonella non è molto contenta di vederla e accenna a una prima critica "Non entri nel letto, sei troppo lunga". La showgirl va subito all'attacco: "La tua aggressività nei confronti delle altre donne è diseducativa. Quello che rovina il mondo è l'invidia che condita con la stupidità diventa una tragedia. Tu non sei un esempio per le altre donne". Non si fanno attendere i tuoni scatenati dalla Elia:: "Le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu quali qualità credi di possedere? Sei una mitomane. Non hai qualità umane o artistiche. Le tue uniche qualità sono acchittarti e gonfiarti, metterti calze a rete con le contenitive sotto. Ti sei tirata da tutte le parti: hai le rughe verticali, segno che ti sei rifatta tutta. Hai la cucitura dietro". Mentre tutti i concorrenti sono sotto freeze, Valeria ne approfitta per salutare e per fare subito una ramanzina: "C'è stato qualcuno di voi che ha fatto dei brutti commenti, siete stati offensivi e c'è stata un'insurrezione". Rita Rusic, liberata dal freeze, reagisce alla novità in maniera laconica: "Non mi diverte questa situazione".

IL RITORNO DI BARBARA ALBERTI - Tutti attendono la decisione di Barbara Alberti. La scrittrice fa ritorno nella Casa e annuncia: "Domenica, nel mio letto in clinica, pensavo a loro. Sono tornata per giocare". "Vuoi rientrare nel gioco?", le domanda il conduttore. La Alberti fa felice tutti: "Rimango".