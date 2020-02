Al "Grande Fratello Vip" Adriana delusa da Barbara: "Sa come ferire una persona"

Nel giardino del " Grande Fratello Vip " Adriana si confronta con Paola esternando la delusione per la situazione con Barbara Alberti. La showgirl ha provato più volte a spiegare come il suo comportamento non sia il risultato di una strategia ma Barbara, molto legata a Rita, continua a pensare che gesti e affermazioni di Adriana siano il risultato di una tattica.

“Non ti far abbattere da questo, è parte del suo carattere” prova a spiegarle Paola ma Adriana non è d’accordo, per lei non è solo una questione caratteriale. “Quando hai dimostrato l’estraneità totale perché infierisci?” prosegue la showgirl, che proprio non riesce a capire da cosa scaturisca l’opinione di Barbara. Per lei non è accettabile che una persona della levatura morale della scrittrice si basi solo sulla rivalità con Rita per definire la sua persona.

“Conosce il potere della parola, dove vuole arrivare?” domanda Adriana che non sembra convinta dell’ingenuità morale dimostrata da Barbara in alcune situazioni. “Nonostante tutto ho una grandissima stima per lei, non capisco perché si sta comportando cosi” conclude delusa.

“Lei non è ancora entrata nel meccanismo vero del gioco, non l’ha capito fino infondo” ribatte Paola. La showgirl poco dopo ritorna sull’argomento con Patrick e Antonella esponendo nuovamente dubbi e perplessità.

