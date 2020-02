"GF Vip", Antonio Zequila contro Paola Di Benedetto: "Nella vita non hai fatto nulla"

"Nella vita non hai fatto nulla, sei stata Madre Natura solo per il tuo corpo". Antonio Zequila, senza filtri, insulta Paola Di Benedetto durante la diretta della tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip". "Sei un cafone", riponde la modella che, con la voce rotta dal pianto, si allontana dal salotto dove sono riuniti tutti i concorrenti del reality.

La discussione sarebbe nata perché Antonio non avrebbe apprezzato i commenti di Paola rispetto al rapporto dell'attore con Sara Soldati, nuova arrivata nella Casa. "Er Mutanda" durante la settimana avrebbe più volte fatto delle avances alla 20enne che, però, vedrebbe Zequila solo come un amico. Per Di Benedetto, Antonio sarebbe stato con la modella troppo insistente e vedrebbe "impossibile" un eventuale relazione tra i due. Parere questo di Paola che "Er Mutanda" non ha accettato di buon grado e al quale ha risposto con parole poco piacevoli.