Al ritorno in Italia si è palesato sui social scagliandosi contro Fedez . Il motivo? In un'intervista il rapper aveva parlato di una vecchia puntata del suo podcast in cui si era annoiato mortalmente a causa di un ospite. Proprio Fanelli.

L'intervista più noiosa di Muschio Selvaggio Al podcast Gurulandia, Fedez ha parlato di Muschio Selvaggio, ora gestito esclusivamente da Luis Sal dopo la loro diatriba. Tra le altre cose il rapper ha raccontato qual è stata l'intervista più noiosa, realizzata con un ospite che aveva portato in studio Martin, fratello dell'ex socio: "Che poi Martin in un'intervista ha detto di essere il direttore artistico di Muschio Selvaggio. Io gli voglio bene, bravissimo, ma in realtà non ha mai fatto un c...o. L'unica puntata in cui lui porta un ospite è... chi era? Non mi viene il nome, tipo un intellettuale teatrante. Due co...oni, una palla, infatti è la puntata meno vista di Muschio Selvaggio", ha rivelato.

L'attacco di Pietro Fanelli L'affermazione non è piaciuta a Pietro Fanelli, anche se Fedez non ha fatto il suo nome. Così il modello e poeta, controverso protagonista delle prime battute del reality di Canale 5, ha sfogato la sua rabbia nelle sue storie di Instagram, inveendo contro rapper: "Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell'intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l'unico a non aver niente d'interessante da dire (curioso, peròn sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia". E sparando a zero anche sullo scandalo beneficenza: "Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze" ha terminato Fanelli.