Giorgia Surina fa magie con Raul Cremona a "Zelig Off" 2005

Vi ricordate Giorgia Surina in versione mago a "Zelig Off"? Nel 2005 la conduttrice insieme a Raul Cremona, che per l'occasione è entrato sul palco dello show cantando, si diletta con un gioco di magia con le carte. "Se la mettiamo su questo piano, io ho imparato un gioco di magia" dice Surina all'illusionista. "Prendi le carte, fa il tuo gioco di magia che io me ne vado" risponde ironico Raul Cremona.

Mischiate le carte, la conduttrice invita il comico a pescarne una e a mostrarla al pubblico. Rimessa la carta nel mazzo e rimescolate, Giorgia Surina prova a cercare e quindi a indovinare la carta. "Non è colpa sua, viene da MTV" scherza Raul Cremona mentre la conduttrice prova a cercare la carta che, improvvisamente, compare sulla fronte del comico.