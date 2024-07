Coronavirus, gli operatori sanitari dell'ospedale di Padova: "Non sappiamo se ce la faremo"

"Non sappiamo se ce la faremo", dichiara il dottor Andrea Vianello, primario del reparto di Fisiopatologia Respiratoria, alla iena Alessandro Politi, che è andato nell'ospedale veneto a raccogliere le testimonianze di chi combatte in prima linea contro il Covid. "Non è più come prima, chi lavora in ospedale adesso non ce la fa più", spiega ancora il medico che, come i suoi colleghi, gli infermieri e i dirigenti del nosocomio, svolge turni massacranti per fronteggiare il virus e fornire ai pazienti tutte le cure necessarie.