Anziano sepolto tra i suoi rifiuti, i condomini: “Viviamo segregati in casa per il cattivo odore”

Luigi Umberto ha 85 anni ed è un accumulatore seriale che vive nella sua casa di Bari tra rifiuti ed escrementi. Esasperati, i vicini di casa si sono rivolti a "Pomeriggio Cinque": “L’ultima volta che mia moglie ha steso la biancheria sul balcone è svenuta”, racconta un uomo che vive al piano di sopra. “Vivo segregata in casa, tra scotch e tappi, non ce la facciamo più”, aggiunge la donna.

L’anziano, che vive da solo, dice di non farsi la doccia da anni. Dopo l’intervento della trasmissione di Canale 5, la polizia locale e gli assistenti sociali si sono recati nell’appartamento. Luigi però non intende lasciarlo, nemmeno per due giorni, per consentire una bonifica della casa. Barbara D’Urso e la sua inviata vogliono aiutarlo, ma per ora il signore ha acconsentito ad allontanarsi solo per qualche ora.