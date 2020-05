Alessandro saluta Giovanna: "Cosa ci sto a fare qui?"

Alessandro ha deciso di interrompere la conoscenza di Giovanna Abate. Il corteggiatore si è risentito dopo le belle parole dedicate dalla tronista di "Uomini e Donne", Giovanna Abate, all'altro cavaliere, Sammy. Dopo una serie di incomprensioni, Giovanna ha infatti ha letto a Sammy delle parole scritte per dirgli che non vorrebbe rinunciare alla conoscenza.

Un gesto che non è piaciuto ad Alessandro: il ragazzo, dopo un confronto con la tronista, e dopo essersi sentito dire "Se andassi via, non ti rincorrerei" ha deciso di abbandonare il corteggiamento: "Giovanna, cosa ci sto a fare qui - ha detto Alessandro - sono due mesi che ti aspetto, in bocca al lupo con quel faccia di carta".