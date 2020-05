“Uomini e Donne”, Giovanna furiosa: “Sammy non ti permettere di parlarmi così"

La frequentazione tra Giovanna e Sammy non trova pace. A “Uomini e Donne” i due hanno litigato di nuovo. Tutto è iniziato da un video inviato da lui dove dava sfogo alla propria frustrazione: “Ti sei rivelata una donna infattibile e insensibile. Ti lascio al tuo amore virtuale: hai perso un’opportunità”. Sentendo queste dure critiche Giovanna non riesce a trattenere la rabbia e ribadisce più volte che secondo lei Sammy è lì solo per sfruttarla per avere visibilità ed ottenere un trono. Malgrado tutta la collera, però, la ragazza non riesce a nascondere il proprio trasporto per lui. Per questo dopo un violento litigio, Giovanna gli chiede: “Ho bisogno di parlarti a quattr’occhi: verresti a Roma?”. Sammy accetta rimandando così i chiarimenti con la tronista.