A "Live - Non è la d'Urso" lacrime ed emozione per il film della vita di Rita dalla Chiesa

Emozioni forti, immagini inedite e tanti aneddoti hanno caratterizzato il drive-in di Rita dalla Chiesa, ospite d'eccezione a "Live - Non è la d'Urso". Durante la trasmissione di Canale 5, la giornalista ha potuto rivedere il film della sua vita, dal ricordo dei genitori, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso a Palermo nel 1982, al primo matrimonio, dall'amore infinito per la figlia Giulia e per il nipote Lorenzo alla relazione travolgente vissuta con Fabrizio Frizzi.



Filmati che Rita dalla Chiesa ha seguito con particolare emozione, lasciandosi scappare anche qualche sorriso. E nel finale è arrivata anche una breve ma intensa sorpresa da parte proprio della figlia Giulia. "Ho sofferto tanto, ma ho ricevuto tanto amore e tornerei indietro per rivivere tutto ciò che ho avuto anche se in famiglia ci è costato tanto", ha commentato Rita Dalla Chiesa al termine della clip.