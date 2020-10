Iconize si scusa per la finta aggressione omofoba: "Un gesto bruttissimo"

Una finta aggressione che ha fatto il giro del web: tutti ne hanno parlato. Iconize, influencer ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi, è stato ospite a "Live - Non è la d'Urso" per confessare e chiedere scusa.

Marco Ferrero, questo il suo vero nome, ha raccontato la sua versione dei fatti: "Chiedo scusa a tutti - ha esordito - soprattutto a chi è vittima di violenza omofoba". Dietro la finta aggressione, ci sarebbe una travagliata storia d'amore: "In quel periodo il mio ragazzo di allora aveva problemi ad accettare la propria omosessualità, mi picchiava anche - racconta - quella sera avevo bevuto, ho cercato di attirare l'attenzione in quel modo facendomi del male da solo, poi ho cambiato la verità con un gesto bruttissimo. Ora ricevo minacce di morte dalla comunità LGBT".