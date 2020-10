Lutto per Elettra Lamborghini: "Ho perso una parte importante della mia vita"

Duro colpo per Elettra Lamborghini , dopo le intense emozioni delle nozze con Afrojack . A Cipro, dove è in vacanza con il marito, l'ha raggiunta la notizia della scomparsa di Lolita , la cavalla che aveva con sé da 16 anni, morta a seguito di un'operazione resa necessaria da una colica. La cantante ha salutato la sua compagna di tante avventure con uno struggente post social: "Ti amerò per sempre, mi manchi come l'aria e non vedo l'ora di rivederti un giorno" ha scritto postando alcune foto.

"Come é potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere..." inizia così il lungo post con cui Elettra saluta per sempre la sua Lolita. "Ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre stata così forte... Ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti.... Forse sto sognando... Ma non sono pronta per questo", ha scritto. "Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica... solo 21 anni non ci posso credere... 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta... Eri così bella e bisbetica... Mi sento così male per averti fatta operare... Non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un'eutanasia poche ore dopo?" ha spiegato ai follower, raccogliendo commenti commossi e tanta solidarietà.

La Lamborghini ha proseguito sempre più accorata: "Tutti i ricordi piu belli della mia adolescenza li ho con te... Ho letteralmente perso la parte piú importante della mia vita... Mi sento così vuota... Pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile", scrive. Poi si lascia andare ai ricordi del passato, spiegando quale ruolo importante la cavalla abbia avuto nella sua crescita: "Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare... Sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita... Sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te..." e poi conclude con un saluto struggente: "Ti amerò per sempre, mi manchi come l'aria e non vedo l'ora di rivederti un giorno... Per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa. Lolita du Ruet 15.05.99 -03.10.20". Nelle storie ha dedicato a Lolita tanti altri pensieri pieni d'amore, e un ringraziamento speciale a suo marito Nick per starle accanto in questo momento.

Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà ricevuti da Elettra. Tra quelli di Paola Caruso, Laura Torrisi, Lisa Fusco, Alessandra Amoroso e Iconize, spicca il commento di Tiziano Ferro, che poche settimane fa ha vissuto una sofferenza analoga quando ha salutato per sempre il suo cane Beau: "Che dolore impossibile da accettare. Ma tutto quell’amore incondizionato, rimarrà una lezione per te per tutta la vita".

