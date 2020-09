Elettra Lamborghini spiega perché la sorella non è andata alle nozze

Elettra Lamborghini e Afrojack, tutti i dettagli del matrimonio Instagram 1 di 44 Instagram 2 di 44 Instagram 3 di 44 Instagram 4 di 44 Instagram 44 di 44 Instagram 44 di 44 Instagram 44 di 44 Instagram 44 di 44 Instagram 44 di 44 Instagram 10 di 44 Instagram 11 di 44 Instagram 12 di 44 Instagram 13 di 44 Instagram 14 di 44 Instagram 15 di 44 L'amico Iconize con la damigella Instagram 16 di 44 Instagram 17 di 44 Instagram 18 di 44 Instagram 19 di 44 Instagram 20 di 44 Instagram 21 di 44 Instagram 22 di 44 Instagram 23 di 44 Instagram 24 di 44 Instagram 25 di 44 Instagram 26 di 44 Instagram 27 di 44 Instagram 28 di 44 Instagram 29 di 44 Instagram 30 di 44 Instagram 31 di 44 Instagram 32 di 44 Instagram 33 di 44 Instagram 34 di 44 Instagram 35 di 44 Instagram 36 di 44 Instagram 37 di 44 Instagram 38 di 44 Instagram 39 di 44 Iconize Instagram 40 di 44 Instagram 41 di 44 Instagram 42 di 44 Instagram 43 di 44 Instagram 44 di 44 leggi dopo slideshow ingrandisci

Aveva già fatto drizzare le antenne ai più pettegoli la scelta delle sorelle Lucrezia e Flaminia come testimoni della sposa, con esclusione di Ginevra e di Ferruccio. Ma se il fratello di Elettra era in prima fila e con gli occhi lucidi al momento del sì, di Ginevra nessuna traccia all'evento. Durante la festa, la terzogenita di casa Lamborghini ha partecipato a modo suo, con un messaggio social ai due piccioncini: "Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io" ha scritto, facendo schizzare la curiosità alle stelle.

"Eravamo in pochi ma buoni (...). Era il mio matrimonio e c'erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c'era ha fatto parte della mia vita", ha tagliato corto Elettra intervistata da Chi, confermando di fatto che la sorella non era ospite gradito. Soddisfatta del party, innamorata di Nick Van de Wall, raggiante per il sogno d'amore coronato, la Lamborghini non rimpiange proprio niente. Ricorda ogni momento con gioia e confessa di essere pronta a rifarlo: "Con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni", ha rivelato.

Le cause che hanno portato a una rottura così profonda tra le sorelle Lamborghini non sono chiare. Voci di corridoio vorrebbero che gli screzi siano di natura professionale. Ginevra ha da poco debuttato come cantante lanciando il suo primo singolo e pare che Elettra, pop star già amatissima e affermata, non abbia per nulla gradito l'invasione di campo...

