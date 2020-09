Dopo le nozze sul lago, Elettra Lamborghini in elicottero verso la luna di miele

Un party indimenticabile sul lago di Como per il fatidico sì di Elettra Lamborghini e Afrojack. Poi dopo aver tirato l’alba con musica, balli e fuochi d’artificio, la coppia ha lasciato l’Italia. Prima su un volo privato con tutta la famiglia, poi in elicottero mano nella mano verso la luna di miele…

E’ stato un sabato pomeriggio carico di emozione: il sì a bordo lago con un centinaio di amici e parenti (mancava la sorella Ginevra che ha però scritto agli sposi un messaggio di felicità: “Avrei voluto essere lì con voi, vi auguro il meglio”). Il party a Villa Balbiano, la musica scelta da Afrojack e le esibizioni speciali di David Guetta e Giusy Ferreri, i balli sfrenati, i fuochi d’artificio fino all’alba.

“E’ stato tutto perfetto, non potevo immaginare una giornata migliore” ha fatto sapere Elettra il giorno dopo le nozze. La prima notte da marito e moglie Afrojack e la Lamborghini l’hanno passata in una suite vista lago, poi colazione e via con tutta la famiglia su un volo privato.

Elettra aveva detto che non aveva ancora organizzato la luna di miele. In auto e in elicottero sopra Rotterdam con Afrojack si tengono per mano, mostrano le fedi al dito, si sorridono. Lei guarda gli scatti del matrimonio sullo smartphone con aria sognante, lui pare in paradiso. Più miele di così…

