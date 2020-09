Elettra Lamborghini ko a pochi giorni dalle nozze

“Come iniziare una giornata di m…. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa”. Inizia così con questo messaggio sincero e senza mezzi termini la giornata di Elettra Lamborghini. Sabato sposerà Afrojack, ma ora è piegata in due dal dolore ai reni che l’affligge e la costringe a letto. In serata va meglio e spiega ai follower: “Adesso cammino”.

Per chi pensa subito ai sintomi del Covid. La Lamborghini in una storia scrive e spiega: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece… E’ un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”.

Così pronta per le registrazioni e già truccata, Elettra dà forfait. “Previsioni della giornata: stare a letto. Mi mancava solo questa mannaggia…” aggiunge con un viso dispiaciuto e contrito. Cerca di distrarsi pensando al matrimonio, ma a chi le domanda degli abiti delle damigelle non si sbottona: “Vi posso dire che sono molto belli e stanno molto bene”. Poi finalmente rassicura i fan che le domandano come si sente: “Rispetto a stamattina molto meglio… almeno adesso cammino”. Alle nozze mancano pochi giorni, la futura sposa deve riprendersi al più presto per arrivare in gran forma.

