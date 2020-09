Elettra Lamborghini, tutti i dettagli delle nozze: 3 abiti e cerimonia in inglese

LEGGI ANCHE > Elettra Lamborghini e Afrojack da Cartier per le fedi

Veniamo subito al tema caldo: l'abito da sposa. La Lamborghini è andata a sceglierlo in un atelier storico di Napoli, condividendo sui social i momenti salienti delle prove. Dopo averne misurati in quantità, la scelta è ricaduta su tre modelli: due da sposa, uno classico e l'altro più pop, e uno eccentrico per la festa. "In stile Lamborghini", l'ha definito l'ereditiera. La selezione però potrebbe non essere ancora finita: Elettra non esclude di indossarne soltanto due.

L'organizzazione dell'evento è stata affidata a Enzo Miccio, che promette fuochi d'artificio. La Lamborghini ha confessato al settimanale Chi di aver sognato inizialmente una cerimonia sfarzosa con oltre 400 invitati, ma di aver ristretto il numero a causa del covid-19. "Saremo poco più di un centinaio", ha raccontato. Tutti dovranno fare il tampone non più di tre giorni prima dell'evento.

Inizialmente la location era stata individuata sul lago di Garda, ma alla fine gli sposi hanno cambiato idea e ne hanno scelta un'altra. Si tratta di villa del Balbiano, una struttura settecentesca che si affaccia direttamente sul lago di Como. L'immenso giardino ospita statue, fontane, fiori e alberi antichi, gli interni dell'edificio sono decorati con affreschi barocchi.

Elettra arriverà, manco a dirlo, a bordo di una Lamborghini e sarà accompagnata dal papà Tonino. Come sue testimoni la sposa avrà due delle sue sorelle, le gemelle Flaminia e Lucrezia, lo sposo ha dato l'onore al suo migliore amico. La funzione si svolgerà interamente in inglese, con uno scambio di promesse che Elettra annuncia strappalacrime. Le fedi che si scambieranno sono quelle acquistate in una nota gioielleria di via Montenapoleone a Milano.

Dopo il sì, il party sfrenato. Alla musica ci ha pensato lo sposo Nick Van de Wall, meglio conosciuto come dj Afrojack ("Ma per me è solo Nick", ha detto Elettra). "Di certo non mancherà della gran buona musica. Ci saranno i suoi colleghi, ma niente nomi", ha raccontato la Lamborghini al settimanale di Alfonso Signorini. La festa sarà top secret: agli invitati verrà impedito di fare foto e video con lo smartphone. "Sarà qualcosa di molto intimo... in queste cose sono molto protettiva e riservata anche se già so che sarà pieno di paparazzi", ha rivelato nelle storie di Instagram.

Riguardo al menù: è certo che sarà pazzesco. "Voglio mangiarmi anche i tavolini", ha detto Elettra. D'altronde, per poterselo permettere, è stata a stecchetto per un mese ma ne è valsa la pena: la sua dieta detox ha dato i risultati sperati. Qualche tempo fa con il suo amico Iconize aveva provato dei piatti e li aveva anche mostrati sui social, facendo venire l'acquolina in bocca ai follower.

La prima notte di nozze, Elettra e Nick la passeranno nella suite della villa. Per loro niente viaggio di nozze, almeno per il momento. A causa del coronavirus preferiscono restare a casa e godersi in tutta sicurezza i primi giorni da marito e moglie.

