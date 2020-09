Ultimi preparativi per le nozze, la Lamborghini va in farmacia senza slip Tgcom24 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Sono in pigiama e non ho nemmeno messo le mutande” dice la Lamborghini in una storia mentre in piena notte va a cercare la farmacia aperta 24 ore su 24 per comprare gli antidolorifici. Cammina nel buio e spiega ai follower di essere stata colta dal solito dolore ai reni che non la lascia in pace. “Mi porta a dover andare a casa e dover star seduta al c...so perché è l’unica posizione che mi alleggerisce. Per fortuna ho trovato una farmacia aperta ed è vicina a dove sono… Sono felicissima… Mi sta salvando la vita”.

Leggi anche>Elettra Lamborghini ko e Afrojack cade dalle scale, questo matrimonio non s'ha da fare

Nelle ore precedenti aveva fatto il sopralluogo a Villa del Balbiano sotto la pioggia, aveva avuto modo di scegliere gli allestimenti floreali (le piacevano tutti) e aveva tagliato i capelli (domandando ai fan se il nuovo look piacesse). Ma non dimentichiamo che la Lamborghini deve ancora scegliere l’abito. Ne ha selezionati tre, ma ha già fatto sapere di voler ridurre la scelta a due. Difficile capire cosa vestirà. Dorme poco e nel cuore della notte Elettra ha perfino svegliato il suo bridal designer perché angosciata dalla selezione. Enzo Miccio l’ha prontamente rassicurata: “Siamo pronti a tutto… Anche se piove non ci importa. La location è talmente bella, che non importa” ha detto facendo sapere di avere pronti anche gli stivali di gomma. E la Lamborghini ha aggiunto: “Sposa bagnata, sposa fortunata”.

Già perché su queste nozze da favola fino ad ora sono piovuti non pochi imprevisti. Solo negli ultimi giorni sono arrivati prima i dolori renali di Elettra e poi una caduta dalle scale per il futuro sposo Afrojack.

Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack Tgcom24 1 di 23 Chi 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: