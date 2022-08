Zelensky: "Già partite 16 navi con 500mila tonnellate di prodotti agricoli" | Mosca: relazioni con la diplomazia Usa verso "punto di non ritorno"

Dall'inizio dell'attuazione dell'accordo di Istanbul sull'esportazione dei cereali, "un totale di 16 navi con grano per sette Paesi in tre continenti ha già lasciato i porti ucraini. A bordo quasi mezzo milione di tonnellate di prodotti agricoli: mais, grano, olio di girasole, soia e altri beni assolutamente necessari per il mercato mondiale". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso serale alla nazione. "Ciò - ha detto il leader - ha già permesso di ridurre la gravità della crisi alimentare e ha dato qualche speranza di pace ai Paesi consumatori dei nostri prodotti agricoli".