Ucraina, Cnn: "La versione russa sull'attacco alla prigione di Olenivka è una montatura"

Il ministero della Difesa russo aveva affermato che la prigione era stata bombardata con missili Himars, simili a quelli forniti alle forze ucraine dagli Usa. Secondo gli specialisti, però, la maggior parte dei segnali indica che nel centro di detenzione c'è stato un incendio e, secondo diversi testimoni, non si è sentito il rumore di razzi.

Sul posto, nei giorni scorsi, si era recato anche l'attore Steven Seagal, rappresentante speciale per la Russia per le relazioni umanitarie con gli Stati Uniti. Secondo un un tweet di Max Seddon, capo dell'ufficio di Mosca del Financial Times. Seagal ha visitato "l'ex sito dei prigionieri di guerra a Olenivka, dove l'Ucraina dice che la Russia ha massacrato decine di detenuti per nascondere le prove di tortura". Il leader dell'autoproclamata Repubblica della regione di Donetsk, Denis Pushilin, aveva quindi spiegato che Seagal avrebbe intervistato i prigionieri di guerra detenuti a Olenivka.