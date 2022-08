Mosca: "La guerra continuerà, superato punto non ritorno" | G7: "Il controllo russo sulla centrale Zaporizhzhia è un pericolo"

La guerra in Ucraina è giunta al 169esimo giorno.

Il controllo di Mosca sulla centrale nucleare di Zaporhizhzhia in Ucraina "mette in pericolo la regione" dice il G7. "Esigiamo che la Russia renda immediatamente al suo legittimo proprietario, l'Ucraina, il controllo totale della centrale", si legge in un comunicato. In giornata riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere della situazione nella centrale nucleare. Il Cremlino ribadisce la sua linea: " La guerra continuerà , è stato superato il punto di non ritorno". Il conflitto, secondo Zelensky , "è iniziato con la Crimea e deve finire con la Crimea, con la sua liberazione".