Natale: l'occasione giusta per divertirsi insieme tra le mura domestiche

Freddo fuori e tanta voglia di intimità e coccole: suggerimenti e idee per intrattenersi con i giochi più classici in versione contemporanea

Oltre che passare il tempo nella maniera più tradizionale durante le Feste, per esempio tra un film al cinema, uno spettacolo a teatro o una piccola gita fuori porta , anche i più tradizionali passatempi possono essere riscoperti e diventare l' occasione giusta per svagarsi e passare del tempo in totale serenità . Ecco allora una piccola rassegna dei giochi da fare, magari anche coi più piccoli, per non lasciare che cellulare e social network diventino la nostra unica compagnia.

Natale, che sia in famiglia o con gli amici , è un modo anche molto piacevole per intrattenersi e divertirsi tra le mura domestiche.

IL MONOPOLY: un grande classico il gioco da tavolo creato da Elizabeth Magie nel lontano 1904. Pubblicato in Italia a partire dal 1936, col nome Monòpoli, prende il nome dal concetto economico di monopolio. Giocato secondo alcune fonti da oltre 500 milioni di persone nel mondo, ha sempre conservato intatto il suo scopo: ottenere tutto il denaro del tavolo, gettare sul lastrico gli avversari e diventare il più ricco dei giocatori. Dal suo primo ingresso sul mercato il Monopoly ha subito molte evoluzioni che hanno dato vita a più di mille versioni nel corso degli anni: ispirate al mondo del cinema e delle serie tv, ma anche della musica e dei videogames, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Quanto dura una partita? Difficile dirlo, il gioco può andare avanti anche per diverse ore, quindi il rischio di annoiarsi è pressoché scongiurato.

LA TOMBOLA: il gioco di Natale per eccellenza. Nato nella città di Napoli nel XVIII secolo, come alternativa casalinga al gioco del lotto, questo gioco da tavolo è spesso accompagnato dalla "smorfia", un sistema di associazione tra numeri e significati, in generale di stampo umoristico. All'epoca, il pomeriggio di festa di gran parte delle famiglie era dedicato a questo gioco, mentre oggi, per renderlo più attuale, si possono usare montepremi più moderni con penitenze e sfide tra i partecipanti. Unica raccomandazione: comunque vadano le cose, quando il gioco è terminato non dimentichiamo di dare un piccolo premio ai bambini.

KARAOKE: questo intrattenimento musicale di origine giapponese è adatto proprio a tutti. Divertente e coinvolgente, regala allegria anche nelle giornate più uggiose. Se si è almeno in tre, è possibile suddividersi in due squadre e sfidarsi anche solo sul repertorio natalizio con brani italiani e stranieri. Riscaldiamo le voci e diamoci dentro: l'importante è divertirsi. Se poi si ha a disposizione un pianoforte o una chitarra, il tempo passa talmente veloce che ritrovarsi a sera inoltrata diventa questione di un attimo.

POKER, SCALA 40, BRISCOLA, BURRACO...: l'origine delle carte da gioco è ignota, ma antichissima. Le prime testimonianze del loro uso, infatti, risalgono addirittura a poco dopo l'invenzione della carta in Cina, forse attorno al X secolo. I giochi con le carte sono davvero tanti: ramino, scopa, tresette, rubamazzetto, asso pigliatutto, tanto per citarne solo alcuni. Il gioco con le carte non va sottovalutato, perché è in grado di tenere lontano dai cellulari per un intero pomeriggio e inoltre sa coinvolgere tutta la famiglia o il gruppo di amici. Anche se non si è particolarmente abili, giocare a carte è molto divertente e coinvolgente. Quanto al montepremi, meglio che sia simbolico: pensiamo, ad esempio, a una simpatica penitenza per chi perde o a un premio in ghiottonerie per chi vince.

IL PUZZLE: da sempre un passatempo coinvolgente e intrigante. Ideati attorno al 1760 da un cartografo e incisore di Londra, i puzzle erano originariamente a tema geografico ed erano realizzati dipingendo il soggetto su una tavola di legno che veniva ritagliato poi in piccoli pezzi, che seguivano i confini delle singole nazioni. Esistono puzzle di tantissime dimensioni, con un numero di pezzi che può variare da poche decine, in genere dedicati ai bambini, ai giganti di parecchie migliaia di pezzi: in commercio se ne trovano con fino a 18.000 pezzi. Attenzione quindi a scegliere un puzzle adatto all'età di tutti affinché nessuno sia escluso e poi prendiamo il tempo che serve: spesso si sa quando si comincia, ma non quando si finisce e la giornata passa senza nemmeno rendersene conto.

BARZELLETTIERI, È IL MOMENTO DI ESIBIRSI: raccontare storielle o barzellette non sempre è facile. Con internet possiamo scegliere le clip delle barzellette raccontate dagli attori o dai personaggi del web che ci sono piaciute di più e costruire uno spettacolo a più voci in cui il fil rouge sarà solo uno: la risata. Per dare una spinta in più alla ricerca, si può decidere un premio per chi avrà proposto le più divertenti: un motivo in più per cercare di far sbellicare dalle risa la compagnia.