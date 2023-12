Natale in casa: addobbi e festoni tra tradizione e modernità

Natale è l'occasione per vestire la casa in maniera gioiosa.

CIRCONDARSI DI ANGELI: gli angioletti sono sempre un'ottima scelta quando si parla di addobbi di natale. Protettivi, sereni, felici e ovviamente vigili sulla nostra vita, hanno qualcosa di magico che li rende quasi indispensabili qualunque sia la scelta, moderna o tradizionale, su cui si punti per la propria casa. Da realizzare a mano, con cartoncino e forbici, oppure con cotone e uncinetto, o ancora da cucinare in forno con la pasta di zenzero, gli angeli non perdono occasione di regalare magia. Perfetti appesi sull'albero, ma anche disposti sulla tavola delle Feste come segnaposto, o ancora qua e là in angoli da impreziosire per attendere la festa più amata.

PUNTARE SULLA DOLCEZZA: i biscotti e i dolciumi sono quanto di più tradizionale si possa scegliere. Per chi ama il valore della continuità, i biscotti, le caramelle e i cioccolatini sono il massimo per adornare albero e casa delle Feste. A Natale però vale il fai da te: coinvolgere anche i più piccoli nella preparazione degli addobbi che vestiranno albero e pareti, magari con festoni ricchi di dolcezze, è sempre un'ottima idea. Impastare e infornare è comunque una scelta green: mangiare il frutto del proprio lavoro promuovendo addobbi sostenibili ottenuti con ingredienti comuni tenuti nella dispensa è perfetto per non buttare via niente e avere addobbi sempre nuovi, adatti all'occasione e soprattutto "freschi".

SCEGLIERE ELEMENTI NATURALI: chi non ha problemi di creatività e fantasia, può di certo puntare su addobbi fai da te realizzati con pochi e semplici elementi di grande effetto. Rivestire una parete utilizzando rami opportunamente sistemati a creare un albero stilizzato è una scelta ardita, ma non per questo meno festosa. Perfetto l'abbinamento con cuori e palline realizzati a mano utilizzando gesso, spago e nastri di iuta. Anche una bellissima stella può essere proposta per addobbare un angolo della casa, basta ricoprirla di lucine e magari abbinarla a pigne e candele. Infine, sì al riutilizzo di vecchi (ma anche nuovi, perché no?) appendiabiti da ricoprire con palline e decorazioni a piacimento: minimal, ma sicuramente super originale.

REGALARE A LETTO E PARETI UN'ARIA GIOIOSA: le luci sono un elemento fondamentale per l'addobbo delle feste. Oggi in commercio se ne trovano davvero di ogni tipo e con qualsiasi gradazione di bianco e di colore. Una cascata di scintille è ideale in ogni scelta di arredo, dal più tradizionale al più contemporaneo. Quello che può fare la differenza è, ovviamente, il contesto in cui si andrà a utilizzare le luci: sopra la testiera del letto per decorare la stanza del sonno, a tutta parete per impreziosire anche l'ingresso di casa più anonimo, in vasi e vasetti da disporre su mensole, scrivania e tavolo da pranzo, nel soggiorno a completamento degli addobbi dell'albero. E chi più ne ha, più ne metta!