Natale a casa: prepararsi per le Feste è questione di dettagli 

Per chi non può proprio aspettare, si può iniziare a preparare la casa per le festività con dettagli anche minuscoli , ma capaci di creare un' atmosfera natalizia senza particolari ingombri, né difficoltà. Il budget è minimo e l'impegno... anche! Ecco dunque qualche suggerimento utile per esercitare la propria creatività tra le mura domestiche.

LA COPERTINA CALDA E SOFFICE A TEMA: Natale nel nostro emisfero cade in pieno inverno, quando le temperature sono rigide e le giornate sempre più corte. Riscaldarsi avvolgendosi tra morbide coltri è sicuramente una coccola, oltre che una necessità. Oggi acquistare una copertina di morbido pile o di tessuto sintetico, o anche naturale purché possibilmente ottenuto da fibre riciclate, non è affatto costoso e, senza perdere in morbidezza, questi quilt sono anche sufficientemente sottili da essere facilmente riposti quando la primavera si affaccia di nuovo. Via libera dunque a copertine grigie con grandi fiocchi di neve, oppure rosse in stampa scozzese, o con semplici richiami a Babbo Natale e alle renne, da adagiare sui divani e sulle poltrone, comodi anche per avvolgersi quando si decide di sorseggiare un tè caldo sul balconcino o concedersi qualche chiacchiera all'aria aperta.

LE LUCINE DELICATE: la magia della luce è impagabile. Se può essere scontato trovare le luci delle Feste sui balconi o sull'albero, oppure anche sul presepe in casa, si può lavorare di fantasia e illuminare le serate con decorazioni luminose poste in maniera sorprendente in vari angoli della casa. Perfette per impreziosire anche le piante di casa che nulla hanno a che vedere con il Natale, sono perfette anche sistemate sulla libreria, attorno allo specchio dell'ingresso o sulle mensole della cucina. L'idea furba? Utilizzare le lucine a batteria per riempire i barattoli in vetro che diventano splendide lampade per una illuminazione soffusa e magica.

I MORBIDI PELUCHE: ispirano tenerezza e contribuiscono non poco a creare in casa l'atmosfera del Natale. Grandi o piccoli, non importa: quel che conta, è che siano posizionati là dove possiamo utilizzarli, stringendoli e strapazzandoli per coccolarci un po'. Sì dunque agli orsetti o a elfi in materiale morbido e anallergico da sistemare sul letto per un sonno ad alto tasso di dolcezza, ma anche sulla scrivania per consolarsi ogni tanto e concedersi qualche momento di meritato riposo.

I CUSCINI AVVOLGENTI: il cuscino è un elemento d'arredo perfetto per qualsiasi ambiente, eccezionalmente versatile e straordinariamente pratico per arredare, ma soprattutto per cambiare il look della stanza con un budget super contenuto. Mai come adesso la fantasia dei produttori ha portato a offrire ai consumatori una infinità di varianti sul tema natalizio, basta solo saper scegliere. Anche in questo caso, il suggerimento è di caratterizzare ogni stanza con un tema e colori differenti per declinare le Feste in ogni possibile sfaccettatura.

I ROMANTICI SEGNAPOSTO: neppure la tavola si sottrae alla tradizione natalizia. Quando ancora il Natale è lontano, ma i pranzi e le cene iniziano a intensificarsi, non occorre cambiare tovaglia e mise en place ogni volta: bastano i segnaposto. Quelli più semplici si realizzano con semplici pigne e nastri di raso con cui avvolgere i tovaglioli, ma anche con cui adornare le candele o le caraffe dell'acqua. Sì anche a qualche rametto di vischio, oppure di pino argentato da sistemare graziosamente sul tavolo: il resto lo faranno la buona compagnia e le pietanze golose che verranno servite.